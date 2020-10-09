Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал историю про Гуса Хиддинка, о которой никто не знает.
«Однажды он поспорил с игроками: кто попадает по перекладине с 30 метров, тот получает бутылку вина. Гус не просто попал, а ещё с отскоком от газона. Всё просчитал! И получил вино. А ещё помню наш первый чемпионат мира: 2006 год, утром в день матча с Японией он сказал мне, что я начну со скамейки запасных. Я вышел в начале второго тайма и забил два гола, мы победили — 3:1. Гус знал, как лучше замотивировать игрока», — сказал Кэхилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Кэхилл – лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 голов), второй по количеству матчей (у Тима – 108, у Марка Шварцера – 109) и автор первого гола сборной на чемпионатах мира в XXI веке.
- 9 октября 2020
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