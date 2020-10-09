Экс-вратарь «Сатурна» Кински рассказал о несостоявшихся переходах в «Челси» и «Спартак»

Бывший вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински рассказал о несостоявшихся трансферах во времена выступления в России.



«Отказал «Челси», потому что у них был Петр Чех, и я понимал, что стану вторым или третьим вратарём. Чех мне сказал, что никуда не собирается. Поэтому мне сразу всё стало ясно. От «Челси» со мной контактировал спортивный директор, но разговор длился минут 10. Я быстро дал понять, что для меня важно играть.



Вопрос денег для меня никогда не стоял на первом месте. Я чётко осознавал: если перестану играть, то перестану быть счастливым. В «Сатурне» я хорошо зарабатывал, не было смысла ничего менять.



Что касается «Спартака», меня звали, когда уходил Войцех Ковалевски. Но меня всё устраивало в «Сатурне», не хотелось ничего менять. Но ни о чём не жалею и очень рад, как сложилась моя карьера», — цитирует Кински Sport24.

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