«Томь» одержала первую победу в сезоне под руководством Кержакова, Давыдов сделал дубль
9 октября «Томь» на своём поле победила «Акрон» со счётом 2:1 в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги. Команда одержала первую победу под руководством нового главного тренера Александра Кержакова.
На 43-й минуте нападающий «Акрона» Артём Делькин открыл счёт с пенальти. Во втором тайме ситуация изменилась. На 48-й минуте счёт сравнял нападающий Денис Давыдов. А на 90-й минуте форвард оформил дубль и принёс команде три очка.
18 сентября Денис Давыдов подписал контракт с «Томью». Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Давыдов выступает под 69-м номером.
«Томь» набрала девять очков за 14 матчей и поднялась на 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
09 октября 2020, пятница. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Делькин – 43' (пен) 1:1 Давыдов – 48' 2:1 Давыдов – 90'
Денис Давыдов стал игроком «Томи»
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