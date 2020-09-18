Денис Давыдов стал игроком «Томи»

Нападающий Денис Давыдов подписал контракт с «Томью». Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Давыдов будет выступать под 69-м номером, сообщает пресс-служба «Томи».



25-летний форвард является воспитанником московского «Спартака». За основную команду нападающий провёл 37 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В 2019 году он выступал за «Нижний Новгород», после чего перешёл в софийский ЦСКА, за который игрок выступал в сезоне-2019/2020. В апреле 25-летний форвард покинул болгарский клуб, став свободным агентом. За ЦСКА Денис провёл три матча и не отметился результативными действиями.



Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Давыдова в € 250 тыс.

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