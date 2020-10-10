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«Барселона» снизит зарплату тер Штегена в нынешнем сезоне, но повысит в последующих

«Барселона» снизит зарплату тер Штегена в нынешнем сезоне, но повысит в последующих
Футбол / Испания 0

«Барселона» предоставит вратарю Марк-Андре тер Штегену новый контракт, который будет подписан в соответствии с реалиями пандемии коронавируса, сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые снизят зарплату немецкого голкипера в нынешнем сезоне, а затем повысят оклад в последующих, когда ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется. Соглашение клуба с тер Штегеном будет подписано до 2025 года, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

За каталонскую команду немец выступает с 2014 года, ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», воспитанником которой является. В минувшем розыгрыше испанской Примеры голкипер принял участие в 36 матчах и пропустил 36 голов. На его счету также 2 голевых паса и 1 жёлтая карточка.

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