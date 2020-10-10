Джек Уилшир рассказал о планах на будущее после ухода из «Вест Хэма»

Полузащитник Джек Уилшир, покинувший «Вест Хэм Юнайтед», рассказал о дальнейших планах.



«Я думаю, что хочу попробовать что-то другое. Может быть, Ла Лига, Италия, или что-то немного иное. Конечно, мне понадобится неделя или две, чтобы принять решение. Мне уже приходилось находиться в таком положении, когда я ушёл из „Арсенала“, и если я чему-то научился, так это тому, что не стоить торопиться. Нужно убедиться, что конкретный вариант подходит вам.



Не то чтобы я сожалел о том, что перешёл в „Вест Хэм“, потому что всё могло сложиться иначе. Я просто вновь хочу получать удовольствие от футбола. Хочу вернуться на поле с улыбкой на лице и играть в 20-30 матчах сезона, в которых я буду важен для команды», — приводит слова Уилшира talkSPORT.

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