Агент Бэйла: тема с Гаретом и гольфом — самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, отреагировал на критику СМИ в сторону валлийца за любовь к гольфу.



«Эти мелочи, которые они пишут без проверки фактов, довольно постыдны.



Многие футболисты любят гольф и играют в него. У меня много клиентов, большинство из них играет в эту игру.



Эта тема с Гаретом и гольфом — самая нелепая вещь, которую когда-либо слышал. Помню, как лучший игрок мира по крикету Брайан Лара вставал в шесть утра, чтобы поиграть в гольф и таким образом собраться с мыслями перед важной игрой», — цитирует Барнетта Talk Sport.



Напомним, в зарубежных СМИ активно появлялись слухи, что Бэйл любит гольф больше футбола. Футболиста критиковали, когда после матча за сборную Уэльса он появился на фоне флага с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

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