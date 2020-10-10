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Агент Бэйла: тема с Гаретом и гольфом — самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал

Агент Бэйла: тема с Гаретом и гольфом — самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал
Футбол / Англия 0

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, отреагировал на критику СМИ в сторону валлийца за любовь к гольфу.

«Эти мелочи, которые они пишут без проверки фактов, довольно постыдны.

Многие футболисты любят гольф и играют в него. У меня много клиентов, большинство из них играет в эту игру.

Эта тема с Гаретом и гольфом — самая нелепая вещь, которую когда-либо слышал. Помню, как лучший игрок мира по крикету Брайан Лара вставал в шесть утра, чтобы поиграть в гольф и таким образом собраться с мыслями перед важной игрой», — цитирует Барнетта Talk Sport.

Напомним, в зарубежных СМИ активно появлялись слухи, что Бэйл любит гольф больше футбола. Футболиста критиковали, когда после матча за сборную Уэльса он появился на фоне флага с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

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