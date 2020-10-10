Сборная России, «Спартак» и «Зенит» выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

Сборная России, а также «Спартак» и «Зенит» выразили соболезнования в связи со смертью экс-футболиста Василия Кулькова.



«Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России. Вечная память», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной России в «Твиттере».



«Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» на странице в «Твиттере».



«Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Василия Кулькова», — написала пресс-служба «Зенита» на странице в «Твиттере».



Соболезнования выразила и Российская Премьер-Лига, опубликовав запись на странице в «Твиттере».



«В возрасте 54 лет скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков. Приносим соболезнования родным и близким Василия», — говорится в сообщении.

Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков