Анализ Джикии на COVID-19 отрицательный, но он не вернётся в сборную

Защитник сборной России Георгий Джикия не вернётся в расположении сборной, несмотря на то что повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом «Чемпионату» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.



Перед матчем Россия – Швеция пресс-служба российской команды заявила, что у Георгия Джикии и Маринато Гильерме сомнительные результаты теста на коронавирус. Оба игрока были изолированы.



СМИ сообщали, что второй тест Джикии показал отрицательный результат.

Во время паузы на международные матчи сборной России предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций УЕФА с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.