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Дзюба — о сборной Турции: забить Германии три мяча — дорогого стоит

Дзюба — о сборной Турции: забить Германии три мяча — дорогого стоит
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции.

«Провели работу над ошибками, всё посмотрели. Впереди непростой соперник, ждём с нетерпением матча, потому что результат в прошлой встрече нас не устроил.

Забить Германии три мяча, хоть там были и не основные составы, — дорогого стоит. У нас будет вечером теория по туркам, понимаем, что они в хорошей форме, они стали сильнее с момента нашей последней встречи. Матч будет непростым и интересным, всех просим нас поддержать», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Россия — Турция состоится завтра, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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