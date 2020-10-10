Дзюба прокомментировал вызов Сафонова и Беляева в сборную России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в преддверии матча Лиги наций УЕФА с Турцией прокомментировал вызов защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева и голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в расположение национальной команды.
«Удалось пообщаться с Сафоном, Макса Беляева тоже знаю. Очень рад за них, Сафонов мне очень импонирует как вратарь. Для всех двери открыты, у нас очень хороший коллектив, и это главное», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Было объявлено, что у голкипера «Локомотива» Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, результаты тестов на коронавирус оказались сомнительными.
Матч Россия — Турция состоится завтра, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.
- 10 октября 2020
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