«Покойся с миром, чемпион». «Порту» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

«Порту» выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста клуба Василия Кулькова. Ему было 54 года.



«Все наши мысли с семьёй и друзьями Василия Кулькова. Всегда будем помнить тебя как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Порту» в «Твиттере».



Напомним, Кульков выступал за «Порту» с 1994 по 1995 год. Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», московский «Спартак», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». В составе красно-белых Кульков — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. За национальную команду России в 21 матче Кульков забил пять мячей.

Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков