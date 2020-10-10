Ордец – о поражении от «Локомотива» Тб: каждый в «Динамо» сыграл как мог, никто не филонил

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о проигрыше в матче с «Локомотивом» из Тбилиси и работе с бывшим главным тренером Кириллом Новиковым.
«Говорил со знакомым в тбилисском «Локомотиве», который раньше играл в Украине. Он мне сказал: «До этого мы встречались с румынами. Они особо не старались, и мы их прошли, но я понимал: вы-то не будете страдать фигней, потому что вам важно попасть в группу Лиги Европы. И я сказал это своей команде». В тот вечер каждый в «Динамо» сыграл как мог, никто не филонил, но проявили невнимательность, допустили детские ошибки, а их вратарь поймал страшный кураж — после того матча его можно было продать в любой клуб Европы. Понятно, вся команда виновата в проигрыше, нельзя сваливать вину на кого-то одного.
Воспоминания от работы с Кириллом Новиковым приятные. Когда он пришел, команда находилась в очень даже нехорошей ситуации. А он все перевел в позитив. Старался, чтобы мы думали только о хорошем. Донес до нас: у нас прекрасная команда, мы не хуже соперников и обязаны биться за самые высокие места. С ним с первого дня было легко работать. Мы тоже прекрасно понимали, что ему тяжело: после многих лет с юниорскими и молодежными командами впервые тренировал взрослых мужиков, поэтому мы бились за него. Хотели помочь ему адаптироваться в команде.
Он пришел в зал для теории. Искренне пожелал команде удачи, поблагодарил за работу. Сказал: «Ребята, у вас всё получится. Вы сильные. Верю, вы будете бороться за верхние места. Не сомневаюсь, что обыграете «Краснодар» и подарите болельщикам победу», — цитирует Ордеца официальный сайт ВТБ.
- 10 октября 2020
-
15:57
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:24
-
12:21
-
12:12
-
12:11
-
12:01
-
11:52
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:21