Ордец – о поражении от «Локомотива» Тб: каждый в «Динамо» сыграл как мог, никто не филонил

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о проигрыше в матче с «Локомотивом» из Тбилиси и работе с бывшим главным тренером Кириллом Новиковым.



«Говорил со знакомым в тбилисском «Локомотиве», который раньше играл в Украине. Он мне сказал: «До этого мы встречались с румынами. Они особо не старались, и мы их прошли, но я понимал: вы-то не будете страдать фигней, потому что вам важно попасть в группу Лиги Европы. И я сказал это своей команде». В тот вечер каждый в «Динамо» сыграл как мог, никто не филонил, но проявили невнимательность, допустили детские ошибки, а их вратарь поймал страшный кураж — после того матча его можно было продать в любой клуб Европы. Понятно, вся команда виновата в проигрыше, нельзя сваливать вину на кого-то одного.



Воспоминания от работы с Кириллом Новиковым приятные. Когда он пришел, команда находилась в очень даже нехорошей ситуации. А он все перевел в позитив. Старался, чтобы мы думали только о хорошем. Донес до нас: у нас прекрасная команда, мы не хуже соперников и обязаны биться за самые высокие места. С ним с первого дня было легко работать. Мы тоже прекрасно понимали, что ему тяжело: после многих лет с юниорскими и молодежными командами впервые тренировал взрослых мужиков, поэтому мы бились за него. Хотели помочь ему адаптироваться в команде.



Он пришел в зал для теории. Искренне пожелал команде удачи, поблагодарил за работу. Сказал: «Ребята, у вас всё получится. Вы сильные. Верю, вы будете бороться за верхние места. Не сомневаюсь, что обыграете «Краснодар» и подарите болельщикам победу», — цитирует Ордеца официальный сайт ВТБ.