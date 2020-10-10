Юран: Кульков — один из великих футболистов нашего времени

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился воспоминаниями об экс-футболисте Василии Кулькове. Сегодня, 10 октября, Кульков скончался в возрасте 54 лет.
«В быту мало встречал таких людей, к которым в любой момент можешь обратиться, если что-то случилось. Не имеет значения — ночь, утро, другая страна или ещё что-то, он всегда придёт на помощь. Мы прошли с ним определённый этап в жизни. Как братья были — играли вместе в «Бенфике», «Порту», «Миллуолле». Всегда жили рядом. Дома покупали в Португалии рядом. На машинах ездили одной марки. Обедать ходили вместе, ужинать, всё делали вместе. Печально, что всё-таки это произошло… Очень тяжело даже представить, потому что молодой парень, всего на три года старше меня.
Великий человек был. Во всех отношениях. Что нужно помнить о Кулькове? Он один из великих футболистов нашего времени. Много мы прошли. В сборной жили вместе, в Тарасовке, когда возвращались в «Спартак». И всегда дополняли друг друга», — приводит слова Юрана сайт телеканала «Матч ТВ».
- 10 октября 2020
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