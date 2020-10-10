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«Милан» планирует подписать форварда «Марселя» Товена следующим летом

«Милан» планирует подписать форварда «Марселя» Товена следующим летом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Марселя» Флорьян Товен может подписать контракт с «Миланом» по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на французские и итальянские СМИ.

По информации источника, французский форвард может переехать в Италию летом 2021 года после окончания соглашения с «Марселем». Утверждается, что клуб достиг принципиального соглашения с футболистом.

27-летний Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции. Провёл за национальную команду 10 матчей и забил один гол.

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