«Милан» планирует подписать форварда «Марселя» Товена следующим летом

Нападающий «Марселя» Флорьян Товен может подписать контракт с «Миланом» по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на французские и итальянские СМИ.

По информации источника, французский форвард может переехать в Италию летом 2021 года после окончания соглашения с «Марселем». Утверждается, что клуб достиг принципиального соглашения с футболистом.

27-летний Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции. Провёл за национальную команду 10 матчей и забил один гол.