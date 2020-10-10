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Тьяго Мотта может сменить Томаса Тухеля в «ПСЖ»

Тьяго Мотта может сменить Томаса Тухеля в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Мотта может сменить главного тренера парижского клуба Томаса Тухеля, сообщает Football Italia со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, Мотта рассматривается руководством французского клуба в качестве основного кандидата на пост главного тренера. 38-летний бывший хавбек «Барселоны», «Интера», «Дженоа» и «ПСЖ» закончил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году и провёл один сезон в качестве тренера молодёжной команды «ПСЖ». Последним местом работы Тьяго является «Дженоа», он проработал в Италии два месяца.

Напомним, Тухель раскритиковал работу парижского клуба на трансферном рынке, чем вызвал недовольство спортивного директора парижан Леонардо.

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