«Бавария» хотела приобрести Федерико Вальверде, но «Реал» ответил отказом

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде мог перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, уругвайский хавбек был одной из главных трансферных целей мюнхенцев, поскольку из клуба ушло много игроков, включая центрального полузащитника Тьяго Алькантару. По мнению руководства немецкого гранда, Вальверде идеально вписывается в динамичный футбол «Баварии». Однако ни футболист, ни «сливочные» не планируют заключать сделку. Федерико счастлив в Мадриде и планирует и дальше завоёвывать трофеи в составе «Реала».

Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Федерико забил один гол в четырёх матчах чемпионата Испании.