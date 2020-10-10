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Мемфис Депай рассчитывает получить несколько предложений в зимнее трансферное окно

Мемфис Депай рассчитывает получить несколько предложений в зимнее трансферное окно
Футбол / Франция 0

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, который в летнее трансферное окно мог оказаться в «Барселоне», рассчитывает получить несколько предложений зимой, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на BN Destem.

Нидерландец допускает будущий переход в один из европейских грандов, причём форвард не говорит конкретно о «Барселоне», а говорит о «клубах» во множественном числе. Депай утверждает, что в свои 26 лет он рассчитывает получить больше предложений.

Напомним, переход нападающего французского «Лиона» в испанскую «Барселону» не состоялся. Руководство «Барсы» уведомило «Лион» о том, что не будет подписывать контракт с игроком. Причина того, что сделка сорвалась, — несостоявшийся переход в «Манчестер Юнайтед» французского полузащитника Усмана Дембеле.

Депай: был близко к переходу в «Барселону». Сейчас я сосредоточен на «Лионе»
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