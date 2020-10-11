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Симоне Индзаги: нельзя останавливать розыгрыш Серии А из-за коронавируса

Симоне Индзаги: нельзя останавливать розыгрыш Серии А из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги отметил, что сезон в чемпионате Италии нельзя приостанавливать из-за коронавируса.

«Знали, что проблема с коронавирусом вернётся осенью. Сейчас мы лучше подготовлены и более внимательны к мерам предосторожности. Мы должны продолжать двигаться дальше, несмотря на общую ситуацию. Пока нет вакцины, придётся смириться. Чемпионат останавливать нельзя», — приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 37 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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