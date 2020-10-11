Симоне Индзаги: нельзя останавливать розыгрыш Серии А из-за коронавируса
Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги отметил, что сезон в чемпионате Италии нельзя приостанавливать из-за коронавируса.
«Знали, что проблема с коронавирусом вернётся осенью. Сейчас мы лучше подготовлены и более внимательны к мерам предосторожности. Мы должны продолжать двигаться дальше, несмотря на общую ситуацию. Пока нет вакцины, придётся смириться. Чемпионат останавливать нельзя», — приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 37 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- 11 октября 2020
-
11:46
-
11:39
-
11:31
-
11:27
-
11:11
-
11:04
-
10:54
-
10:44
-
10:42
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:08
-
09:58
-
09:58
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:21
-
09:16
-
06:58
-
06:27
-
04:53
-
04:39
-
04:20
-
03:59
-
03:40
-
01:42
-
00:58
-
00:38
-
00:38
-
00:10
- 10 октября 2020
-
23:57
-
23:36
-
23:35
Партнерский контент