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Ауар — о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: счастлив остаться в «Лионе»

Ауар — о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: счастлив остаться в «Лионе»
Футбол / Франция 0

Атакующий полузащитник «Лиона» Уссем Ауар прокомментировал несостоявшийся переход в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно.

«Это было необязательно — „Арсенал“ или кто-то ещё. Хотя, в конце концов, мы должны были сделать выбор. Рад, что остался здесь», — цитирует Ауара журналист Робин Баирнер в "Твиттере".

Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Напомним, в нынешнее трансферное окно хавбек является приоритетной целью лондонского «Арсенала». Позже выяснилось, что полузащитника хотел перехватить и мадридский «Реал» (Испания).

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