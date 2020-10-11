Форвард «Локомотива» Камано заразился коронавирусом
Нападающий «Локомотива» и сборной Гвинеи Франсуа Камано заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Foot224.
Результаты теста на коронавирус оказались положительными также у Ибраима Коне, Ибраима Камара и Флорентина Погба. Заразился и хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта.
Вся гвинейская команда проходила тестирование 7 и 9 октября. Пятеро футболистов прервали тренировочную сессию и отправились на карантин. Сегодня было подтверждено, что все они действительно заразились коронавирусом. Ещё один игрок гвинейской сборной, контактировавший с группой заражённых, также был изолирован от команды.
Сборная Гвинеи проведёт товарищеский матч с национальной командой Гамбии 13 октября. «Локомотив» сыграет с «Уфой» 17 октября.
Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта заразился коронавирусом
- 11 октября 2020
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