Казахстан с Куатом и Зайнутдиновым сыграл вничью с Албанией

В матче 3-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Албании. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 0:0.

В матче принимали участие полузащитник «Химок» Исламбек Куат и хавбек ЦСКА Бактийор Зайнутдинов. Казахстанские футболисты нанесли 6 ударов по воротам (2 — в створ), албанские — 14 (6).

Встречу обслуживала молдавская бригада арбитров во главе с Думитру Мунтяном. Ему помогали Андрей Бодян и Василий Ермишкин. Резервный арбитр — Вячеслав Банарь.

Казахская команда набрала 4 очка и осталась на первом месте в группе 4 Лиги наций. Албания (4) занимает вторую строчку.

Сегодня состоится встреча двух других команд группы 4 — сборных Беларуси и Литвы.