Казахстан с Куатом и Зайнутдиновым сыграл вничью с Албанией
В матче 3-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Албании. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 0:0.
В матче принимали участие полузащитник «Химок» Исламбек Куат и хавбек ЦСКА Бактийор Зайнутдинов. Казахстанские футболисты нанесли 6 ударов по воротам (2 — в створ), албанские — 14 (6).
Встречу обслуживала молдавская бригада арбитров во главе с Думитру Мунтяном. Ему помогали Андрей Бодян и Василий Ермишкин. Резервный арбитр — Вячеслав Банарь.
Казахская команда набрала 4 очка и осталась на первом месте в группе 4 Лиги наций. Албания (4) занимает вторую строчку.
Сегодня состоится встреча двух других команд группы 4 — сборных Беларуси и Литвы.
- 11 октября 2020
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