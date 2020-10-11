«Ливерпуль» и «МЮ» предложили упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили реформировать английские национальные турниры, утверждает Eurosport со ссылкой на The Telegraph.
По данным источника, мерсисайдцы и манкунианцы предложили упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают уменьшить количество команд в Премьер-лиге с 20 до 18. В этом случае две команды будут вылетать в Чемпионшип, а клуб, занявший 16-е место в АПЛ, сыграет в плей-офф за место в АПЛ с клубами, которые займут 3-е, 4-е и 5-е место в Чемпионшипе.
Кроме того, предлагается предоставить английской футбольной лиге (EFL) аванс в размере 250 млн фунтов для возмещения убытков на время кризиса, а также ежегодно отправлять ей 25 процентов от доходов. 100 млн фунтов планируется передать Футбольной ассоциации Англии (FA).
- 11 октября 2020
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