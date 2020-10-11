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Евгений Чернов: почувствовал, что меня ждали в «Краснодаре»

Евгений Чернов: почувствовал, что меня ждали в «Краснодаре»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов поделился впечатлениями от перехода в стан «быков».

«Очень благодарен команде. Было легко с первой минуты. Почувствовал, что меня здесь ждали. Мне позвонили и спросили: не хочу ли я попробовать свои силы в «Краснодаре»? Я был только «за», клубы начали переговоры и достаточно быстро обо всём договорились. Спасибо руководству обеих команд, что смогли всё так оперативно решить.

Можно ли назвать спасение против «Локомотива» самым ярким моментом в карьере? Получается, да. У видео было очень много просмотров по всему миру. Это была единственная возможность для меня как для защитника помочь команде", — сказал Чернов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар» 6 октября.

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