Евгений Чернов: почувствовал, что меня ждали в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов поделился впечатлениями от перехода в стан «быков».



«Очень благодарен команде. Было легко с первой минуты. Почувствовал, что меня здесь ждали. Мне позвонили и спросили: не хочу ли я попробовать свои силы в «Краснодаре»? Я был только «за», клубы начали переговоры и достаточно быстро обо всём договорились. Спасибо руководству обеих команд, что смогли всё так оперативно решить.



Можно ли назвать спасение против «Локомотива» самым ярким моментом в карьере? Получается, да. У видео было очень много просмотров по всему миру. Это была единственная возможность для меня как для защитника помочь команде", — сказал Чернов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар» 6 октября.