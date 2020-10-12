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Антон Шунин: думаю, если бы забили Турции ещё, то выиграли бы

Антон Шунин: думаю, если бы забили Турции ещё, то выиграли бы
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал ничейный результат домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции (1:1).

«В первом тайме у нас получалось играть, у нас были моменты, наверное, могли и больше забить. Во втором тайме сопернику надо было отыгрываться, он бежал вперед, нам приходилось больше обороняться. В любом случае, были моменты и после перерыва. Думаю, если забили бы ещё, то выиграли бы. Но в результате пропустили и игра в конце получилась непростой. Турция — очень сильный соперник. Движемся дальше», — сказал Шунин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на 3-м месте.

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