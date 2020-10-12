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Анатолий Мещеряков: кому нужны в это время товарищеские матчи?

Анатолий Мещеряков: кому нужны в это время товарищеские матчи?
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заражение коронавирусом гвинейского нападающего команды Франсуа Камано.

«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

Заражение было обнаружено у Камано в расположении сборной Гвинеи. Результаты теста на коронавирус оказались положительными также у соотечественников Камано — Ибраима Коне, Ибраима Камара и Флорентина Погба. Заразился и полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта.

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