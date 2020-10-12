Анатолий Мещеряков: кому нужны в это время товарищеские матчи?
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заражение коронавирусом гвинейского нападающего команды Франсуа Камано.
«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что», — приводит слова Мещерякова ТАСС.
Заражение было обнаружено у Камано в расположении сборной Гвинеи. Результаты теста на коронавирус оказались положительными также у соотечественников Камано — Ибраима Коне, Ибраима Камара и Флорентина Погба. Заразился и полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта.
Мещеряков: не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к «Локомотиву»
- 12 октября 2020
-
01:21
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:06
-
00:03
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:31
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:52
-
20:52
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
20:03
Партнерский контент