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Дешам: сегодня в игре с Португалией мы не увидели Роналду

Дешам: сегодня в игре с Португалией мы не увидели Роналду
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат встречи 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Португалии (1:1).

«Нам следует больше поговорить об оборонительных качествах обеих команд. Полузащитники действовали очень хорошо с точки зрения техники и отлично дополняли друг друга, что позволило нам иметь больший контроль во втором тайме.

Мы всегда можем добиться большего. Учитывая качество сопротивления, с которым мы столкнулись, мы приняли некоторые меры предосторожности, и сегодня вечером мы не увидели Роналду. Нападающим в этом матче было сложнее, и нам нужно было лучше сыграть в последней трети, чтобы выиграть игру», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

В турнирной таблице 3-й группы по дополнительным показателям лидирует сборная Португалии, имея в своём активе 7 очков. На втором месте – сборная Франции (7), следом за ней располагается Хорватия (3), а замыкает турнирную таблицу группы – Швеция (0).

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