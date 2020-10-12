«Был горд носить футболку этого клуба». Марио Гётце попрощался с «Боруссией»

Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гётце, который недавно перешёл в нидерландский клуб из «Боруссии», попрощался с клубом из Дортмунда.

«Хочу попрощаться с клубом и его болельщиками. Я всегда был горд носить футболку „Боруссии“. Желаю всем в клубе удачного сезона. Теперь я с нетерпением жду новой главы в ПСВ. Надеюсь, у нас будет отличный сезон и максимальный успех», — написал Гётце в своём «твиттере».

Пресс-служба «Боруссии» ответила Марио: «Спасибо за твою приверженность чёрно-желтым, Марио! Мы желаем тебе успехов и всего наилучшего в новой главе!»

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на два года. Гётце будет выступать за эйндховенский ПСВ под 27-м игровым номером. Полузащитник присоединился к нидерландскому клубу на правах свободного агента.