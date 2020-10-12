«Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за македонского защитника «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовский может перейти в московское «Динамо», сообщает A Bola. Бело-голубые имеют больше шансов подписать македонского правого защитника, чем «Спартак».

«Динамо» планирует взять 28-летнего Ристовского в аренду с опцией выкупа за € 2,5 — 3 млн, однако «Спортинг» настаивает на полноценной продаже. Сделка может быть оформлена до закрытия нынешнего трансферного окна в России.

Ристовский — воспитанник северомакедонского «Вардара». В 2010 году защитник перешёл в «Парму», в которой пробыл до 2015 года, уходя почти в каждом сезоне в аренду. Затем отправился в Хорватию, где защищал цвета клуба «Риека». В 2017 году перешёл в «Спортинг».



В минувшем сезоне чемпионата Португалии Стефан провёл 21 матч, в котором оформил три голевые передачи. С 2011 года защитник вызывается в сборную Северной Македонии.