«Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за македонского защитника «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовский может перейти в московское «Динамо», сообщает A Bola. Бело-голубые имеют больше шансов подписать македонского правого защитника, чем «Спартак».
«Динамо» планирует взять 28-летнего Ристовского в аренду с опцией выкупа за € 2,5 — 3 млн, однако «Спортинг» настаивает на полноценной продаже. Сделка может быть оформлена до закрытия нынешнего трансферного окна в России.
Ристовский — воспитанник северомакедонского «Вардара». В 2010 году защитник перешёл в «Парму», в которой пробыл до 2015 года, уходя почти в каждом сезоне в аренду. Затем отправился в Хорватию, где защищал цвета клуба «Риека». В 2017 году перешёл в «Спортинг».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Стефан провёл 21 матч, в котором оформил три голевые передачи. С 2011 года защитник вызывается в сборную Северной Македонии.
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