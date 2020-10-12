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«Тамбов» объявил о подписании экс-защитника «Оренбурга» Шахова

«Тамбов» объявил о подписании экс-защитника «Оренбурга» Шахова
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Оренбурга» Виталием Шаховым. Футболист будет выступать за «волков» под номером 13, соглашение с клубом рассчитано на два года.

8 октября защитник Виталий Шахов покинул «Оренбург». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Шахов является воспитанником «Кубани». На протяжении карьеры Виталий выступал за «Черноморец», «Факел», «Томь», «Тосно», «Балтику». Игрок является обладателем Кубка России сезона-2017/2018. В 2018 году защитник покинул стан клуба из Калининграда и перешёл в «Оренбург» на правах свободного агента. Шахов провёл за «Оренбург» 30 матчей и отдал три результативные передачи.

В текущем розыгрыше Футбольной национальной лиги защитник появился на поле дважды, а затем перестал проходить в заявку «Оренбурга». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего игрока в € 650 тыс.

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