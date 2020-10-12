Федерико Маркетти: соблюдайте правила, коронавирус — это не грипп

Вратарь римского «Лацио» Федерико Маркетти, вылечившийся от коронавируса, предупредил население об опасности заболевания.

«Наконец-то результат моего теста является отрицательным. Это слово, которому я всегда придавал плохое значение, сегодня для меня самое красивое из всех. Ребята, соблюдайте правила, это не грипп, как я слышал от многих!» — написал Маркетти в своём «инстаграме».

37-летний Маркетти является одним из 17 футболистов «Дженоа», заразившихся коронавирусом. На данный момент кроме него выздоровели вратарь Маттиа Перин и полузащитник Иван Радованович.

Первым заражённым игроком генуэзцев стал Перин, сдававший анализ 26 сентября. У него же были самые тяжёлые симптомы: высокая температура, кашель. Вторым заражённым стал датчанин Лассе Шёне, об этом стало известно после матча с «Наполи» (0:6).