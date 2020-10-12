Алексей Смертин: понял, что политическая система координат — это не моя сфера присутствия

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин рассказал, как пробовал силы в политике.
«Хотел попробовать силы на политическом олимпе, став депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. Избирался от 20-го округа и верил: если не по всем направлениям, то хотя бы в области спорта могу быть полезен. Многих процессов не понимал. Наивность и незнание специфики привели к определённому результату, после которого стало понятно, что политическая система координат — не моя сфера присутствия.
Дальше идти в этом направлении не захотел, хотя меня приглашали в Госдуму. Для осознания себя в политике хватило одного созыва. Чтобы понять, твоё или не твоё, надо пробовать. Вот и пробовал. Прогресс измеряется исключительно действием. Если нет действия, нет и прогресса.
Одно из главных моих достижений — футбольная школа. Ещё будучи игроком «Челси», создал свою футбольную академию. Роман Абрамович профинансировал обустройство двух полей в Барнауле. Я договорился с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым, который за рюмкой водки сказал: «Лёха, выбирай любой район, какой хочешь». Выбрал тот, где прошло моё детство и я ещё мальчиком занимался физкультурой», — приводит слова Смертина «Большой спорт».
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