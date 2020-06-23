Смертин: в матче ЦСКА — «Зенит» некоторые люди пытались оскорбить Малкома на расовой почве

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК оштрафовать ЦСКА за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды «Зенита» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 4:0.



«Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА — «Зенит» произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация, и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц. Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали, и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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