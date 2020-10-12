Тер Штеген останется в «Барселоне», если станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает переговоры с каталонским клубом о новом контракте, сообщает Goal.com.



По информации источника, немецкий вратарь готов пойти на уступки, чтобы заключить новое соглашение с «Барселоной». Ранее тер Штеген требовал увеличить зарплату до € 24 млн, однако теперь готов снизить требования до € 18 млн. Сообщалось, что соглашение клуба с тер Штегеном будет подписано до 2025 года. Если каталонский клуб пойдёт на эти условия, тер Штеген станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире и вторым по размеру зарплаты в «Барселоне» после нападающего Лионеля Месси, который зарабатывает около € 31 млн.



За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В минувшем розыгрыше испанской Примеры в 36 матчах пропустил 36 мячей.