Игроки и тренеры сборной России прошли тестирование на коронавирус
Футболисты, тренеры и сотрудники сборной России прошли очередное тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды. Результаты всех тестов показали отрицательный результат.
Таким образом, 24 футболиста сборной России на базе в Новогорске продолжают подготовку в матчу группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Венгрия (6) — на 2-м месте. Соперниками сборных по группе являются национальные команды Турции (2) и Сербии (1).
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