Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Зенита» Сердар Азмун занял 5-е место в рейтинге самых дорогих игроков Азии

Форвард «Зенита» Сердар Азмун занял 5-е место в рейтинге самых дорогих игроков Азии
Футбол / РПЛ 0

Портал Transfermarkt.de опубликовал рейтинг из 10 самых дорогостоящих футболистов Азии.

Первое место в рейтинге ожидаемо занял 28-летний нападающий лондонского «Тоттенхэм» Хотспур» Сон Хын Мин, стоимостью в € 64 млн. Следом за ним расположился полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо (€ 30 млн), находящийся в аренде в «Валенсии». Тройку самых дорогих игроков замыкает полузащитник «Валенсии» и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин (€ 20 млн).

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун расположился на 5-м месте рейтинга. Его стоимость составляет € 18 млн.

Топ-10 игроков выглядит следующим образом:

1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – € 64 млн;
2. Такефуса Кубо («Реал», в аренде в «Вильярреале») – € 30 млн;
3. Ли Кан Ин («Валенсия») – € 20 млн;
4. Такехиро Томиясу («Болонья»), – € 18 млн;
5. Сердар Азмун («Зенит») – € 18 млн;
6. Хван Хи Чхан («РБ Лейпциг») – € 15 млн;
7. Даити Камада («Айнтрахт») – € 12 млн;
8. Сея Накадзима («Порту») – € 12 млн;
9. Такуми Минамино («Ливерпуль») – € 10 млн;
10. Мехди Тареми («Порту») – € 10 млн.

Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020