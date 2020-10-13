Бускетс — о проблемах в «Барселоне»: могу говорить об этом пять или шесть часов

32-летний полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ответил на вопрос о проблемах в стане сине-гранатовых.

«Это не лучший момент в «Барселоне». Я мог бы потратить пять или шесть часов, если подробно расскажу об этом. Это был не лучший год для нас. Проблемы были как индивидуальные, так и коллективные. Футбол — командный вид спорта. Сейчас у нас есть новая возможность, и надеемся, что ситуация улучшится», — приводит слова Бускетса Sport.es.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити".

Также летом в команде сменился главный тренер. После отставки Энрике Сетьена команду возглавил Рональд Куман.