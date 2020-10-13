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Бускетс: чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть за сборную Испании

Бускетс: чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть за сборную Испании
Футбол / Испания 0

32-летний полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признался, что хотел бы продолжать выступать за сборную Испании.

«Я чувствую себя хорошо и хочу продолжать играть за сборную. Но всё зависит от ситуации. У нас много хороших футболистов.

Что касается нынешнего календаря соревнований, хорошо было бы согласовать всё, но это непросто. Плотный график опасен и может привести к травма. Но у нас нет другого выхода, кроме как постараться позаботиться о себе и готовиться. Я понимаю все стороны. Календарь таков для всех.

В футболе постоянно встречается критика. Почти все мои товарищи по команде подвергались критике. Ты должен быть на высоте постоянно. Конструктивная критика приветствуется, любая другая — часть футбола», — приводит слова Бускетса Marca.

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