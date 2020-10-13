«Моя и на iTunes уже пролезла». Валерий Карпин — о песне жены
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» отреагировал на выход песни у его супруги Дарьи.
«Ух ты, моя-то и на iTunes уже пролезла», — написал Карпин, добавив смеющиеся эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Валерия Карпина
Карпин находится в браке со своей нынешней женой с 2017 года. У пары две дочери.
«Ростов» Карпин возглавил в 2017 году, а ранее тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак». В настоящее время команда из Ростова-на-Дону, набрав 17 очков в 10 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В следующем, 11-м туре «Ростову» предстоит сыграть с «Ахматом». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
РФС решил не применять к Карпину дополнительной дисквалификации
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