РФС решил не применять к Карпину дополнительной дисквалификации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые вынесены по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (4:2).



«КДК РФС принял решение не применять к Карпину дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, он пропустит один матч.



Карпин присутствовал на заседании. Также мы получили рапорт от Турбина, где он описывал всю ситуацию. В нём указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и не использовал оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» одержал победу над «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Карпин: не согласен с удалением Норманна. Почему у «Ростова» 8 карточек, у «Сочи» — одна?