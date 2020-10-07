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РФС решил не применять к Карпину дополнительной дисквалификации

РФС решил не применять к Карпину дополнительной дисквалификации
Футбол / РПЛ 0

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые вынесены по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (4:2).

«КДК РФС принял решение не применять к Карпину дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, он пропустит один матч.

Карпин присутствовал на заседании. Также мы получили рапорт от Турбина, где он описывал всю ситуацию. В нём указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и не использовал оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» одержал победу над «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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