РФС решил не применять к Карпину дополнительной дисквалификации
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые вынесены по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (4:2).
«КДК РФС принял решение не применять к Карпину дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, он пропустит один матч.
Карпин присутствовал на заседании. Также мы получили рапорт от Турбина, где он описывал всю ситуацию. В нём указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и не использовал оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» одержал победу над «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Карпин: не согласен с удалением Норманна. Почему у «Ростова» 8 карточек, у «Сочи» — одна?
- 7 октября 2020
-
16:47
-
16:40
-
16:26
-
16:07
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:38
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
-
14:46
-
14:37
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
13:52
-
13:36
-
13:13
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:24
-
12:24
-
12:14
-
12:07
Партнерский контент