«Барселона» сохраняет интерес к Депаю, Вейналдуму и Гарсии. Летом у них истекают контракты

«Барселона» не охладила интерес к своим летним трансферным целям, несмотря на неудачу в переговорах с их клубами.



Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые по-прежнему заинтересованы в услугах нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. У всех троих футболистов следующим летом истекают контракты, и в январе каталонцы смогут подписать с ними предварительные соглашения.



Минувшим летом «Барселона» вела переговоры по Депаю, Вейналдуму и Гарсии, однако не сумела согласовать с их клубами цену трансферов. При этом сами игроки заинтересованы в переходах.



«Барселона», набрав 7 очков в 3 турах, занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидирует в первенстве мадридский «Реал» (10), сыгравший на один матч больше.

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