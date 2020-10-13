«Илья, это смехотворно». Уткин ответил на высказывание Геркуса про сборную России

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал пост бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса после матча сборной России с Турцией в Лиге наций (1:1). В частности, Геркус отметил, что пара центральных защитников сборной Турции играет в «Ювентусе» и «Шальке», а «у нас в центре обороны пара Семёнов-Кудряшов – игроки «Ахмата» и «Антальяспора»».
«Рассуждение само по себе глубоко ошибочное, а логика Ильи Геркуса просто порочна. Да, я говорю именно об ошибочности, а не о несогласии. Это полностью неправильный подход, что я и покажу сейчас.
Я считаю очень важным помнить, какие футболисты где играют. Конечно, это говорит о классе. Но если считать это важнейшим и базовым критерием оценки… Илья, это смехотворно. Мы ровесники, и ты, как и я, прекрасно помнишь, что в истории нашего футбола никогда не было такого, чтобы стоимость состава или представительство в топовых клубах констатировали перевес сборной над соперниками. Над теми, о ком стоит говорить. Так было всегда. И так будет в обозримом будущем.
И второй аспект: «Надо быть довольными этими результатами с этими игроками». Илья, это логика менеджера. Но не тренера никак. Спорт не живёт по таким законам. Ну, то есть живёт, он тоже бизнес, но успешность в нём меряется совсем иначе! Если этим руководствоваться, Африке можно вообще в футбол не играть. Швеция не выбила бы с чемпионата мира последовательно Голландию, Италию и Германию.
В игре важно добиваться максимального, а не приемлемого результата. Так и побеждают команды, состоящие из средних игроков, топов. А оценивать результат команды с позиции «помилуйте, он с таким материалом ещё и побеждает!» – это не сильно отличается от известного девиза «я желаю жить вечно, пока всё идёт нормально». Это занижает планку оценки навсегда. Потому что российский чемпионат развивается строго по нисходящей. И потому такой критерий неприемлем. Это подмена понятий», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 13 октября 2020
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