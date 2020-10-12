Геркус: у Турции в обороне игроки «Ювентуса» и «Шальке», а у нас — Семёнов и Кудряшов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил составы сборных России и Турции, сыгравших вничью в матче 3-го тура Лиги наций (1:1), и поддержал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.



«Смотрим на Турцию. У них пара центральных защитников играет в «Ювентусе» и «Шальке». И на замене сидит малый из «Лестера» за 40 млн. Такие игроки в распоряжении сборной. У нас в центре обороны играет пара Семёнов-Кудряшов – игроки «Ахмата» и «Антальяспора». При всём моём уважении к ним – это совсем не «Ювентус». Да и в целом, кто из нашей сборной мог бы играть по своему уровню в «Ювентусе»?



И вот из них – из не самых звёздных по европейским меркам игроков – Черчесов набрал сборную, которая показывает очень и очень приличные результаты. И вопросы к нему – почему он взял того, а не этого, заменил не рано, а поздно – они все задаются словно не замечая той работы, которую он проделал по собиранию сборной.



Друзья, сборная наша команда – это квинтэссенция нашего футбола. Только нынешний тренерский штаб сборной поднял эту сборную на пару уровней выше. Придал новое качество её игрокам. Поддерживает в форме тех из них, кто временно лишён практики в клубах. Это большой труд. И отличные результаты. Давайте это ценить», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Ничья с Турцией – за счастье. Очень плохой второй тайм сборной России! Наша национальная команда едва не проиграла дома в Лиге наций.