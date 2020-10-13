Латвия U21 — Россия U21: прямая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2021 начнётся в 17:00

Сегодня, 13 октября, состоится матч молодёжных сборных Латвии и России. Встреча предварительного турнира чемпионата Европы – 2021 среди команд U21 пройдёт на стадионе «Сконто» в Риге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Соперниками российской команды по предварительному турниру помимо латвийцев являются Польша, Болгария, Сербия и Эстония. В настоящее время подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в группе 5, набрав 20 очков в девяти матчах. Ниже располагаются поляки (16) и болгары (14).

В случае победы сборная России гарантирует себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы. У ближайшего преследователя, сборной Польши, есть матч в запасе.