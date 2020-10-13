Кульков был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой Черенкова

Сегодня, 13 октября, на Троекуровском кладбище Москвы состоялось прощание с бывшим игроком «Спартака» и сборной России Василием Кульковым.

Именитый футболист был похоронен рядом с могилой экс-спартаковца Фёдора Черенкова, который практически всю профессиональную карьеру провёл в составе красно-белых (один год Черенков провёл во Франции за местный «Ред Стар»).

Василий Кульков боролся с раком пищевода, он скончался 10 октября на 55-м году жизни. На протяжении карьеры он выступал на позиции защитника и полузащитника. Кульков играл за «Спартак», «Бенфику», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». Кульков — победитель чемпионата СССР 1989 года и чемпионата России 1997 года в составе «Спартака».