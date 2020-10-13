Украина — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А Украина — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Испания.
Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Павлом Гилем. В бригаду войдут ассистенты Конрад Сапела и Марцин Борковски. Резервный рефери — Павел Рачовски.
Сборная Испании, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Украина (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Германии (5) и Швейцарии (1). В следующем туре Украина сыграет с Германией, а Испания проведёт встречу с национальной командой Швейцарии.
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