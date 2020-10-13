РПЛ представила расписание матчей с ноября по декабрь

Российская Премьер-Лига опубликовала на своём сайте календарь матчей с ноября по декабрь.
15-й тур
21 ноября (суббота)
«Краснодар» – «Тамбов»
«Ахмат» – «Зенит»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Спартак» – «Динамо»
22 ноября (воскресенье)
ЦСКА – «Сочи»
«Ротор» – «Урал»
«Рубин» – «Ростов»
23 ноября (понедельник)
«Уфа» – «Химки»
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 24-26 ноября
16-й тур
28 ноября (суббота)
«Арсенал» – «Зенит»
«Химки» – «Краснодар»
«Ростов» – «Динамо»
«Ахмат» – «Локомотив»
29 ноября (воскресенье)
«Урал» – «Сочи»
«Уфа» – «Тамбов»
«Рубин» – ЦСКА
«Спартак» – «Ротор»
5-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 1-3 декабря
17-й тур
5 декабря (суббота)
«Локомотив» – «Рубин»
«Спартак» – «Тамбов»
«Зенит» – «Урал»
«Краснодар» – «Ротор»
6 декабря (воскресенье)
«Ростов» – «Уфа»
«Динамо» – «Арсенал»
ЦСКА – «Химки»
7 декабря (понедельник)
«Сочи» – «Ахмат»
6-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 8-10 декабря
18-й тур
11 декабря (пятница)
«Химки» – «Арсенал»
12 декабря (суббота)
«Ротор» – «Уфа»
«Сочи» – «Спартак»
«Зенит» – «Динамо»
13 декабря (воскресенье)
«Тамбов» – «Рубин»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Ростов»
ЦСКА – «Урал»
19-й тур
16 декабря (среда)
«Ротор» – «Арсенал»
«Сочи» – «Динамо»
«Зенит» – «Спартак»
17 декабря (четверг)
«Химки» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Уфа»
«Ахмат» – «Рубин»
«Ростов» – ЦСКА
18 декабря (пятница)
«Тамбов» – «Урал»
- 13 октября 2020
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