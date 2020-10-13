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Германия и Швейцария сыграли вничью. Команды забили шесть голов на двоих

Германия и Швейцария сыграли вничью. Команды забили шесть голов на двоих
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборные Германии и Швейцария сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживала матч французская бригада арбитров под руководством Рудди Букке, ассистировали судьи на линиях Гийом Дебар и Бенжамен Паже.

Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Марио Гавранович, которому ассистировал Ремо Фройлер. В середине тайма преимущество гостей увеличил Фройлер с передачи Хариса Сеферовича. Через пару минут разрыв в счёте сократил Тимо Вернер с паса Кая Хаверца. На 55-й минуте счёт сравнял Хаверц. Спустя минуту гостей вывел вперёд Гавранович. Германия восстановила равновесие на 60-й минуте благодаря голу Сержа Гнабри с паса Вернера.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 4-й тур
13 октября 2020, вторник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Швейцария
0:1 Гавранович – 5'   0:2 Фройлер – 26'   1:2 Вернер – 28'   2:2 Хаверц – 55'   2:3 Гавранович – 56'   3:3 Гнабри – 60'
Удаления: нет / Шёр – 90+4'
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