Германия и Швейцария сыграли вничью. Команды забили шесть голов на двоих

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборные Германии и Швейцария сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживала матч французская бригада арбитров под руководством Рудди Букке, ассистировали судьи на линиях Гийом Дебар и Бенжамен Паже.
Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Марио Гавранович, которому ассистировал Ремо Фройлер. В середине тайма преимущество гостей увеличил Фройлер с передачи Хариса Сеферовича. Через пару минут разрыв в счёте сократил Тимо Вернер с паса Кая Хаверца. На 55-й минуте счёт сравнял Хаверц. Спустя минуту гостей вывел вперёд Гавранович. Германия восстановила равновесие на 60-й минуте благодаря голу Сержа Гнабри с паса Вернера.
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