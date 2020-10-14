Нойер: счёт 3:3 значит, что это была не самая лучшая игра для вратарей

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций со Швейцарией (3:3).

«Это не самая лучшая игра для обоих голкиперов, если она завершилась со счётом 3:3. Германия начала матч не очень качественно, но в конечном итоге мы контролировали игру и смогли улучшить качество нашего футбола. Позитивного сегодня было очень много.



Мы обыграли Украину, а Испания сегодня уступила. Поэтому мы всё еще можем стать победителями группы», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

После четырёх туров в Лиге наций сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице четвёртой группы Лиги А Лиги наций. Команда Йоахима Лёва одержала одну победу и трижды сыграла вничью.