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Нойер: счёт 3:3 значит, что это была не самая лучшая игра для вратарей

Нойер: счёт 3:3 значит, что это была не самая лучшая игра для вратарей
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций со Швейцарией (3:3).

«Это не самая лучшая игра для обоих голкиперов, если она завершилась со счётом 3:3. Германия начала матч не очень качественно, но в конечном итоге мы контролировали игру и смогли улучшить качество нашего футбола. Позитивного сегодня было очень много.

Мы обыграли Украину, а Испания сегодня уступила. Поэтому мы всё еще можем стать победителями группы», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

После четырёх туров в Лиге наций сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице четвёртой группы Лиги А Лиги наций. Команда Йоахима Лёва одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

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