Швайнштайгер: сборной Германии нужен Томас Мюллер
Экс-игрок сборной Германии и чемпион мира 2014 года Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о комплектовании состава национальной команды.
«Кого точно надо взять в сборную? Томаса Мюллера», — сказал Швайнштайгер в эфире телеканала ARD Sportschau.
Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв заявил о том, что шансы Мюллера попасть в сборную невысоки, так как на Евро-2020, перенесённом на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будут играть молодые футболисты.
В последний раз Мюллер вызывался в сборную в 2018 году.
После четырёх туров в Лиге наций сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице четвёртой группы Лиги А Лиги наций. Команда Йоахима Лёва одержала одну победу и трижды сыграла вничью.
Швайнштайгер: сборной Германии пойдёт на пользу, если она будет чаще играть одним составом
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