Швайнштайгер: сборной Германии нужен Томас Мюллер

Экс-игрок сборной Германии и чемпион мира 2014 года Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о комплектовании состава национальной команды.

«Кого точно надо взять в сборную? Томаса Мюллера», — сказал Швайнштайгер в эфире телеканала ARD Sportschau.

Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв заявил о том, что шансы Мюллера попасть в сборную невысоки, так как на Евро-2020, перенесённом на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будут играть молодые футболисты.

В последний раз Мюллер вызывался в сборную в 2018 году.

После четырёх туров в Лиге наций сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице четвёртой группы Лиги А Лиги наций. Команда Йоахима Лёва одержала одну победу и трижды сыграла вничью.